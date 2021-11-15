НБУ пояснив рекордні обсяги купівлі валюти та причини зміцнення гривні

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На рекордні обсяги пропозиції іноземної валюти на ринку України продовжує впливати сприятлива ситуація на світових товарних ринках, а також позитивні новини про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомили у Національному банку України у відповідь на запит "Економічної правди".

"Головним драйвером домінування пропозиції валюти над попитом залишається сприятлива кон’юнктура світового ринку для основних товарів українського експорту.

Цей чинник посилювався новинами щодо набрання чинності законами, що містять зміни, визначені як попередні заходи для затвердження Радою директорів МВФ першого перегляду виконання Україною програми stand-by", — повідомили у регуляторі.

Ще одним фактором, який впливає на зміцнення гривні була діяльність "Укренерго". Компанія продавала на валютному ринку кошти, залучені від розміщення євробондів на суму 825 млн доларів.

"Очікування ринком високих обсягів продажу валюти окремими компаніями як внаслідок залучення коштів за кордоном, так і з огляду на наближення періоду сплати квартальних податків також мали вплив на баланс попиту та пропозиції на валютному ринку", — додали в НБУ.

Водночас новини про ймовірне військове вторгнення Росії з метою дестабілізації ситуації в Україні, які поширювали низка міжнародних ЗМІ (зокрема, Bloomberg та FT) не мали значного впливу ані на валютний ринок України, ані на привабливість українських цінних паперів. Навіть більше, у Нацбанку зафіксували пожвавлення інтересу нерезидентів до українських ОВДП.

Зазначимо що весною 2021 року, коли РФ стягувала війська до східних кордонів України для проведення військових навчань, попит на українські цінні папери серед нерезидентів суттєво впав.

Нагадуємо:

Протягом тижня 8 - 12 листопада Нацбанк викупив на міжбанку 858,3 млн доларів, операцій з продажу не здійснював. Це рекорд за два роки

Ярослав Вінокуров, ЕП