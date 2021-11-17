Из-за отсутствия топлива не работают 23 блока ТЭС и ТЭЦ – Укрэнерго

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В Украине из-за отсутствия топлива по состоянию на 15 ноября не работали 23 блока тепловых электростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) общей мощностью 7,85 ГВт.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"По заявкам производителей, из-за отсутствия топлива не могут работать 23 блока ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,85 ГВт (на утро 1 ноября – 23 блока и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,88 ГВт)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 15 ноября в аварийном ремонте также не было ни одного блока ТЭС и ТЭЦ, тогда как на утро 8 ноября — 4 блока и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 0,8 ГВт.

Производство на ТЭС за 8-14 ноября по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 9,5% (до 812 млн кВт-ч), несмотря на увеличение потребления электроэнергии. Причиной понижения в Укрэнерго назвали рост объемов производства других видов генерации — АЭС (на 4%), ГЭС (на 19%) и СЭС и ВЭС (на 32,2%).

Напоминаем:

Для балансировки энергосистемы в зимний период правительство предлагает включить газовые энергоблоки ТЭС и ТЭЦ.

Ключевым стабилизирующим фактором этого отопительного сезона будет атомная генерация – в работе будет 14 блоков из 15, в правительстве уверены, что этот ОЗУ пройдут спокойно.

Экономическая правда