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Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро

Понедельник, 6 декабря 2021, 20:15
 
unsplash

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 8 копеек, установив его на 7 декабря на уровне 27,38 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,91 гривни (на 6 декабря – 30,83 гривни).

Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 6 декабря на уровне 27,30 гривни.

6 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,40 – 27,42 гривни.

6 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.

Экономическая правда

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