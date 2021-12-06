Курс валют на 6 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки

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6 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,40 – 27,42 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,40 - 27,42 гривни;

Евро – 30,93 – 30,95 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,23-27,45 гривни. Евро покупают за 30,64 гривни, продают за 31,01 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,23 – 27,45 гривни, евро – 30,64 – 31,01 гривни.

Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 6 декабря на уровне 27,30 гривни.

3 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,32 – 27,34 гривни.

Экономическая правда