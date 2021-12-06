Гривня укрепляется к евро: официальный курс
Понедельник, 6 декабря 2021, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 6 декабря на уровне 27,30 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,83 грн (на 3 декабря – 30,94 гривни).
Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года
Напоминаем:
3 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,32 – 27,34 гривни.
3 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,25 – 27,27 гривни.
Экономическая правда
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