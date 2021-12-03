Курс валют на 3 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
3 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 – 27,27 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:35 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,27 – 27,29 гривні;
Євро – 30,80 – 30,82 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,16 — 27,36 гривні. Євро купують за 30,59 гривні, продають за 30,95 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,19 – 27,29 гривні, євро – 30,71 – 30,87 гривні.
Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 3 грудня на рівні 27,29 гривні.
2 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,32 – 27,34 гривні.
2 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 – 27,27 гривні.
Економічна правда
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