Новости 30 декабря: Поляков продает свою долю в Firefly, НКРЭ установила "зеленый" тариф на 2022 год

О Полякове. Украинский предприниматель Максим Поляков согласился продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace под давлением правительства США – там ссылаются на соображения национальной безопасности.

О "зеленом" тарифе. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила "зеленые" тарифы на электроэнергию, произведенную из альтернативных источников.

Об акцизных марках. Налоговый закон 5600 предусматривает отмену акцизных марок для обычных (неигристых) вин и тестовых образцов алкогольных напитков - эта норма вступает в силу с 1 января 2022 года.

Об игристых винах. В 2021 году импорт игристых вин в Украину в денежном измерении составляет 54,7 млн долларов – это на 44% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и в 2,6 раза больше против показателя 5 лет назад.

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