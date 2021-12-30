Украинец Поляков под давлением правительства США согласился продать свою долю в Firefly

Макс Поляков фото Firefly

Украинский предприниматель Максим Поляков согласился продать свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace под давлением правительства США – там ссылаются на соображения национальной безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Firefly Aerospace, частного производителя ракет, базирующийся вблизи Остина (штат Техас), уже несколько лет поддерживает Поляков.

Представители правительства и аэрокосмической промышленности выразили возражение против контроля Полякова над компанией из-за опасений, что ценные технологии могут попасть в Украину, Россию или другие страны, пытающиеся разработать ракетные программы", - пишет агентство.

"Несмотря на то, что он вложил в Firefly более 200 миллионов долларов своего состояния, Поляков согласился уйти из правления компании и повседневной деятельности Firefly в конце 2020 года, чтобы помочь компании легче выигрывать правительственные и военные контракты США и облегчить некоторые основные напряженности", - добавляет издание.

Но в конце ноября Поляков получил письмо от Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), в котором говорилось о беспокойстве относительно национальной безопасности и содержалась просьба к Полякову и его инвестиционной компании Noosphere Venture Partners продать примерно 50% акций Firefly.

Поляков согласился с этим требованием, утверждая при этом, что его владение Firefly не представляет угроз национальной безопасности.

"Noosphere Ventures объявила, что намерена сохранить инвестиционно-банковскую фирму для предоставления помощи в продаже участия Noosphere Ventures в Firefly Aerospace", - говорится в заявлении компании Полякова.

По словам двух людей, знакомых с ситуацией, правительство США прекратило текущие операции по запуску ракет Firefly в Ванденберге, поскольку рассматривается вопрос собственности с Поляковым.

"За последние несколько лет Firefly достигла стабильного прогресса. Компания выиграла контракты с НАСА, Агентством передовых оборонных исследовательских проектов и ВВС США на выполнение различных миссий. Она также получила соглашение об обмене технологиями между Украиной и США. Компания имеет большое производство и испытание ракет в Центральном Техас, а также руководила дочерней компанией в Украине, которая помогала в развитии технологий.

Хотя Украина является союзником США, ее продолжающийся конфликт с Россией усугубил обеспокоенность тем, что может произойти с ценными технологиями внутри страны. Россия наращивает силы на границе с Украиной, усугубляя опасения, что она вторгнется в страну", - резюмирует Bloomberg.

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"Сынок, ракетчиком ты не станешь": история Максима Полякова и его космического стартапа Firefly

Напомним:

Firefly Aerospace (ранее - Firefly Space Systems) - частное аэрокосмическое предприятие, со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017 году компанию купил украинский предприниматель Максим Поляков, он перезапустил ее под новым названием Firefly Aerospace.

Ранее украинско-американская частная компания Firefly Aerospace запустила космическую ракету Alpha. Однако после старта произошла нештатная ситуация, которая привела к потере ракеты и груза.

Позже сообщалось, что американская компания Firefly Aerospace, основанная украинским инвестором Максом Поляковым, в скором времени планирует запуск второй ракеты Alpha.

Экономическая правда