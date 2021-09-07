Firefly Полякова планирует запуск второй ракеты Alpha

фото: firefly Aerospace

Американская компания Firefly Aerospace, основанная украинским инвестором Максом Поляковым, в скором времени планирует запуск второй ракеты Alpha.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В Firefly рассказали детали запуска ракеты 3 сентября. В 4:59 утра по Киеву состоялось первое летное испытание Alpha. Полет носителя длился около трех минут. За это время ракета достигла сверхзвуковой скорости, при которой все системы работали исправно.

В то же время один из четырех двигателей первой ступени из-за сбоя в работе клапана в топливной системе временно прекратил работу. Чтобы избежать аварийной ситуации, специалисты приняли решение прервать пуск, применив систему прекращения полета, фактически подорвав ракету.

В компании говорят, что получили при запуске данные, которые помогут успешно выполнить следующую миссию.

"Мы движемся дальше по плану и, в ближайшем будущем, запустим вторую ракету Alpha, так же как и продолжим работу над ракетой класса Beta и мунледеру BlueGhost в рамках программы Артемида", – отметили в компании.

Ракета Alpha - это первая ракета такого веса, которая сконструирована в США после Falcon 9 (компании SpaceX), то есть за последние 13 лет. Она может доставлять до тонны полезного груза на орбиту.

Напоминаем:

Украинско-американская частная компания Firefly Aerospace запустила космическую ракету Alpha. Однако после старта произошла нештатная ситуация, которая привела к потере ракеты и груза.

Экономическая правда