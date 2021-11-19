НБУ продав на міжбанку найбільше валюти за рік

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Нацбанк протягом тижня 15 - 18 листопада викупив на міжбанку 5 млн доларів, а продав 108 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Весь обсяг операцій з купівлі валюти у 5 млн дол НБУ здійснив за єдиним курсом.

Щодо продажу, весь обсяг також було здійснено за єдиним курсом.

Такий обсяг продажу валюти регулятором є найбільшим за 2021 рік. Минулого тижня Нацбанк викупив 858,3 млн доларів, що стало рекордом за два роки.

Згодом в НБУ пояснили причини: передусім надлишок валюти на ринку пов’язаний з випуском Укренерго єврооблігацій обсягом 825 мільйонів доларів та експорт українських товарів.

Загалом з початку року НБУ викупив на ринку 3,6 млрд дол, продав 354,6 млн дол.

У 2020 році Нацбанк викупив на ринку 4,93 млрд дол, продав 3,89 млрд дол.

Нагадуємо:

Протягом тижня 8 - 12 листопада Нацбанк викупив на міжбанку 858,3 млн доларів, операцій з продажу не здійснював. Це рекорд за два роки

Нацбанк протягом тижня 1 - 5 листопада викупив на міжбанку 314,5 млн доларів, проте операцій з продажу не здійснював.

На міжбанку пропозиція валюти переважно перевищує попит, що дозволяє НБУ викупати валюту в резерви. Як пояснили у регуляторі, передусім ревальвація гривні пов’язана зі зростанням обсягу українського експорту в умовах високих ціни на основні експортні товари.

Економічна правда