Всі розділи
Укр / Рус

Регулятор значно наростив продаж валюти на міжбанку

Понеділок, 29 листопада 2021, 11:12
 
getty images

Нацбанк протягом тижня 22 - 26 листопада продав на міжбанку 630,1 млн доларів, а операцій з купівлі валюти не здійснював.

Про це свідчать дані валютних інтервенцій НБУ.

З усього обсягу операцій з продажу валюти, 600,1 млн доларів НБУ здійснив за єдиним курсом, решту – за найкращим.

Такий обсяг продажу валюти регулятором є найбільшим з початку 2020 року. Минулого тижня Нацбанк продав 108 млн доларів, що стало найбільшим обсягом за 2021 рік.

Загалом з початку року НБУ викупив на ринку 3,6 млрд дол, продав 984,6 млн дол.

У 2020 році Нацбанк викупив на ринку 4,93 млрд дол, продав 3,89 млрд дол.

Нагадуємо:

Нацбанк протягом тижня 15 - 18 листопада викупив на міжбанку 5 млн доларів, а продав 108 млн доларів.

Нацбанк протягом тижня 1 - 5 листопада викупив на міжбанку 314,5 млн доларів, проте операцій з продажу не здійснював.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський прокоментував можливість відставки голови НБУ 26 листопада 2021, 16:08
У НБУ підтвердили, що Visa і Mastercard знизили комісії інтерчейндж 26 листопада 2021, 14:05
Фінустанови зобов’яжуть оцінювати вплив своїх проєктів на довкілля – НБУ 25 листопада 2021, 20:54
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!