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Курс валют на 3 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки

Пятница, 3 декабря 2021, 10:55
 
фото: нбу

3 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,25 – 27,27 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,27 - 27,29 гривни;

Евро – 30,80 – 30,82 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,16-27,36 гривни. Евро покупают по 30,59 гривни, продают по 30,95 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,19 – 27,29 гривни, евро – 30,71 – 30,87 гривни.

Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 3 декабря на уровне 27,29 гривни.

2 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,32 – 27,34 гривни.

2 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 – 27,27 гривни.

Экономическая правда

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