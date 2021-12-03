Курс валют на 3 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
3 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,25 – 27,27 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:35 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 27,27 - 27,29 гривни;
Евро – 30,80 – 30,82 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,16-27,36 гривни. Евро покупают по 30,59 гривни, продают по 30,95 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,19 – 27,29 гривни, евро – 30,71 – 30,87 гривни.
Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 3 декабря на уровне 27,29 гривни.
2 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,32 – 27,34 гривни.
2 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 – 27,27 гривни.
Экономическая правда
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