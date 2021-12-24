Регулятор зарегистрировал эмиссию акций национального авиаперевозчика на 500 миллионов

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Национальный авиаперевозчик "Украинские национальные авиалинии" зарегистрировал в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку дебютный выпуск акций на 500 млн грн.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Выпускается 50 тыс акций номиналом по 10 грн, владельцем всего пакета станет Министерство инфраструктуры.

Ранее Верховная Рада внесла изменения в бюджет-2021 – на формирование уставного капитала национального авиаперевозчика выделили 500 млн грн.

20 декабря правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для формирования уставного капитала АО, выполняющего функции национального авиаперевозчика.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине появится национальный авиаперевозчик Ukrainian national airlines (UNA) – Украинские национальные авиалинии.

Министерство инфраструктуры и Airbus подписали меморандум о взаимопонимании по национальному авиаперевозчику. Согласно ему рассматривается возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220), 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); 4 широкофюзеляжных самолета (типа А330/350).

На 2022 год в бюджете предусмотрено 1 млрд грн на украинские авиалинии.

Министерство инфраструктуры может закупить пять самолетов Ан-158 у ГП "Антонов" для Украинских национальных авиалиний.

Экономическая правда