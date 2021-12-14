Национальный авиаперевозчик планирует приобрести пять самолетов "Антонова"

фото: дп "антонов"

Министерство инфраструктуры может закупить пять самолетов Ан-158 у ГП "Антонов" для Украинских национальных авиалиний.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на слова министра Александра Кубракова и гендиректора Укроборонпрома Юрия Гусева.

Подписание соответствующих контрактов ожидается в первом-втором квартале следующего года.

"Для Украинских национальных авиалиний, единственным владельцем которых является государство, нужны разные классы самолетов. Для региональных и среднемагистральных перевозок мы рассматриваем Ан-158, который идеально подходит для перелетов по Украине", — рассказал Кубраков.

Гендиректор "Укроборонпрома", в состав которого входит ГП "Антонов", рассказал, что предприятие готово в течение следующих 3 лет построить пять таких самолетов по заказу Мининфраструктуры и Национального авиаперевозчика.

"При этом первый самолет - в течение первого года", - добавил Гусев.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине появится национальный авиаперевозчик Ukrainian national airlines (UNA) – Украинские национальные авиалинии.

Министерство инфраструктуры и Airbus подписали меморандум о взаимопонимании по национальному авиаперевозчику. Согласно ему рассматривается возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220), 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); 4 широкофюзеляжных самолета (типа А330/350).

На 2022 год в бюджете предусмотрено 1 млрд грн на украинские авиалинии.

Экономическая правда