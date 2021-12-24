Кабмин продлил полномочия временных членов правления "Нафтогаза"
Кабинет министров продлил полномочия членов правления НАК "Нафтогаз Украины", назначенных в сентябре 2021 года.
Об этом говорится в распоряжении №1718-р от 23 декабря, опубликованном на Правительственном портале.
Кабмин внес изменения в свое распоряжение от 28 сентября 2021 года о назначении членами правления НАК Елены Бойченко, Владислава Воловика, Маврикия Калугина и Романа Чумака.
В сентябре их назначили "временно, на период до принятия новым составом наблюдательного совета АО "НАК "Нафтогаз Украины" решений по формированию правления указанного общества, но не позднее 28 декабря 2021 года".
В распоряжении от 23 декабря дату 28 декабря 2021 года заменили на 29 апреля 2022 года.
Напоминаем:
27 сентября правительство назначило исполняющих обязанности членов правления НАК "Нафтогаз", Кабмин до назначения наблюдательного совета будет выполнять его полномочия.
Правительство на следующий день - 28 сентября - после назначения четырех исполняющих обязанности членов правления НАК "Нафтогаз" одобрил их на эти должности без приставки "и.о." до принятия новым наблюдательным советом решений по правлению.
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Экономическая правда
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