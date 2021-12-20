Новости 20 декабря: кредит от Всемирного банка, тарифы облэнерго

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О кредите. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй заем на разработку политики восстановления экономики Украины в размере 300 миллионов евро

Об экономике. Реальный валовой внутренний продукт Украины в ІІІ квартале вырос на 2,7% в годовом исчислении

О налогах. Государственная налоговая служба отменит решение о доначислении "Синево" 1,1 миллиарда гривен налогов и проведет дополнительную проверку

О тарифах. Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, установила тарифы на распределение электрической энергии и на услуги поставщиков универсальных услуг на 2022 год.

О газе. Компания "Нафтогаз Трейдинг" на аукционе 20 декабря на "Украинской энергетической бирже" предлагает к продаже ресурс декабря и ПХГ по 56 112 гривен за тысячу кубических метров

Эксклюзивы ЭП

Карманный бюджет. Семь лучших приложений для учета собственных финансов и контроля расходов

Приложения для бедных или для тех, кто привык планировать будущее? ЭП предлагает подборку мобильных приложений, благодаря которым можно контролировать собственные расходы и накапливать на желанные покупки.

Хватает ли общинам денег: рейтинг областных центров

Благодаря децентрализации ответственность за дороги, больницы и коммунальные услуги легла на плечи местных властей. Вместе с этим в местные бюджеты поступило больше денег. Достаточно ли их для эффективного управления?