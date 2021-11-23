Через відсутність палива не працюють 20 блоків ТЕС і ТЕЦ – Укренерго

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В Україні через відсутність палива станом на 22 листопада не працювали 20 блоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7 ГВт.

Про це свідчать дані "Укренерго".

Зазначається, що виробництво на ТЕС у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 12,1% (до 713,7 млн кВт∙год) попри збільшення споживання електроенергії.

"Причиною зниження є зростання обсягів виробництва інших видів генерацій - АЕС (на 13,8%) та ТЕЦ (на 59%). При цьому, у будні середньодобова генерація ТЕС склала 110 млн кВт∙год, а у вихідні - 81,2 млн кВт∙год", - йдеться у повідомленн.

Станом на 10:00 22 листопада в аварійному ремонті перебувало 2 корпуси ТЕС загальною потужністю 0,55 ГВт (1 на Трипільській ТЕС та 1 на Слов’янській ТЕС), тоді як на ранок 15 листопада - жодного блоку ТЕС та ТЕЦ.

За заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 20 блоків ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7 ГВт (на ранок 15 листопада - 23 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,85 ГВт).

Станом на 22 листопада загальні запаси вугілля на складах ТЕС становили 360,5 тис тонн: газового - 236,2 тис тонн, антрацитового - 124,3 тис тонн.

Водночас за даними Міненерго, станом на ранок 22 листопада фактичні запаси вугілля вищі за необхідні лише на 2 з 12 ТЕС.

Зокрема, фактичні запаси вугілля перевищують гарантовані на Луганській ТЕС - на 49% (фактичні запаси 50,7 тис тонн за гарантованих 34 тис тонн) і на Криворізькій ТЕС - на 41% (фактичні запаси 43,8 тис тонн за гарантованих 31 тис тонн).

Нагадаємо:

В Україну прибув перший із семи законтрактованих компанією ДТЕК кораблів із понад 60 тисячами тонн вугілля.

В Україні через відсутність палива станом на 15 листопада не працювали 23 блоки теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7,85 ГВт.

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава нікого не залишить без світла і тепла, за його словами, нестачі не буде: вугілля, яке доставляють морем, повністю закриє потреби енергетичної сфери до кінця поточного року.

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Економычна правда