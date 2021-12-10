Киевская обходная дорога: начался первый конкурс на строительство

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Укравтодор начал конкурсный отбор компании на строительство первого участка дороги, стоимость работ – 5,4 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора, тендер на площадке Playtender.

Первый участок дороги предполагает строительство отрезка от трассы М-07 Киев – Ковель – Ягодин до М-06 Киев – Чоп протяженностью 18 километров.

Проект предусматривает строительство 9 искусственных сооружений, в том числе двух мостов, шести путепроводов и одной эстакады.

Конкурс состоится в три этапа. Сначала потенциальные исполнители выражают свою заинтересованность (до 6 января 2022 года) и представляют квалификационные предложения, после чего происходит оценка коммерческих предложений участников.

В 2020 году впервые был представлен проект строительства новой Киевской обходной дороги, которая будет пролегать вокруг столицы. Ее планируют реализовать до 2025 года в рамках программы "Большое строительство" как один из мегапроектов.

Планируется, что проект строительства дороги будет стоить 85 миллиардов гривен и будет протяженностью 180 км.

В общей сложности дорога будет иметь шесть участков и соединит трассы М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков и М-01 Киев – Чернигов.

Напоминаем:

На заседании 6 декабря Кабинет министров утвердил постановление о реализации экспериментального проекта строительства Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева.

Укравтодор и Bechtel Overseas Corporation подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации Проекта строительства обходной дороги вокруг Киева (КОД).

Экономическая правда