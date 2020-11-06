Укравтодор інвестує понад 140 мільярдів у ключові проєкти

Укравтодор назвав мегапроєкти, на які спрямує інвестиції наступного року. Їхня загальна сума - понад 140 мільярдів гривень.

Про це Укравтодор повідомив на своїй сторінці.

Наразі у розробці компанії знаходяться 2 мегапроєкти (проєкти, що мають тривалий вплив на економіку та суспільство).

Один з них - будівництво Запорізького мосту вартістю 11,9 мільярдів гривень. У 2020 році з них було використано 3 мільярди. До кінця року планується відкрити один проїзд.

Далі йдеться про трасу Н-31 Дніпро - Решетилівка вартістю 29 мільярдів гривень. Завершити роботи очікують у 2021 році.

Наступного року Автодор хоче розпочати ще декілька проєктів. Серед них:

Київська обхідна дорога вартістю 85 мільярдів гривень та протяжністю 180 км;

Кременчуцький міст вартістю 12,5 мільярда гривень, на будівництво якого піде від 3-х років;

дорога до Одеського порту вартістю 2,2 мільярда.

Компанія зазначає, що четвертим мегапроєктом стане пілотне партнерство держави та приватного сектору. "Інвестор зароблятиме на "платі за доступність" та розвитку придорожньої мережі – а країна отримає дороги світової якості", - кажуть в Укравтодорі.

Завдяки такому партнерству розраховують на роботи на 1400 км доріг, 61% яких - зобов’язання інвестора. Така співпраця дозволить залучити близько 2 мільярдів доларів приватного капіталу.

Економічна правда