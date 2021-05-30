Укравтодор та американська компанія Bechtel підписали меморандум щодо реалізації Київської обхідної дороги

Укравтодор та компанія Bechtel Overseas Corporation підписали меморандум щодо співпраці в рамках реалізації Проєкту будівництва обхідної дороги навколо Києва (КОД).

Про це повідомляється на сайті відомства.

Між Державним агентством автомобільних доріг України та компанією Bechtel Overseas Corporation підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у напрямку реалізації цього проєкту.

"Київська обхідна дорога – це мегапроєкт Укравтодору, що передбачає спорудження напівкільця загальною протяжністю близько 150 км. Він допоможе вивести транзитні потоки руху транспортних засобів за межі Києва та з’єднає ключові автомобільні дороги М-07 Київ – Ковель, М-06 Київ – Чоп, М-05 Київ – Одеса та Н-01 Київ – Знам’янка. Далі об’єднає автомобільні дороги Н-08 Бориспіль – Маріуполь та М-03 Київ – Харків та обхід м. Бровари", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Компанія була заснована у 1898 році та наразі є найбільшою будівельною компанією в США із проєктами у 160 країнах на семи континентах. Bechtel спеціалізується на інфраструктурі, ядерній, безпековій та екологічній галузях, оперує на ринку нафти, металургії, газу та хімікатів.