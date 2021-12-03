Цьогорічний продаж валюти НБУ перетнув мільярд доларів

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Нацбанк протягом тижня 29 листопада - 3 грудня продав на міжбанку 154,5 млн доларів, а викупив – 5 млн доларів.

Про це свідчать дані валютних інтервенцій НБУ.

З усього обсягу операцій з продажу валюти, 104,5 млн доларів НБУ здійснив за єдиним курсом, 55 млн доларів – за найкращим.

Ще 5 млн доларів регулятор придбав за найкращим курсом.

Загалом з початку року НБУ викупив на ринку 3,6 млрд дол, продав 1,1 млрд дол.

У 2020 році Нацбанк викупив на ринку 4,93 млрд дол, продав 3,89 млрд дол.

Останніми тижнями регулятор значно наростив обсяг продажу валюти на міжбанку. Про причини ЕП розповідала у матеріалі: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року

Нагадуємо:

Нацбанк протягом тижня 22 - 26 листопада продав на міжбанку 630,1 млн доларів, а операцій з купівлі валюти не здійснював.

Нацбанк протягом тижня 15 - 18 листопада викупив на міжбанку 5 млн доларів, а продав 108 млн доларів.

Економічна правда