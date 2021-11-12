Маск продал акций Tesla еще на 690 миллионов долларов
Основатель Tesla Илон Маск объявил о дополнительной продаже акций производителя электромобилей на сумму около 687 млн долларов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы регуляторов.
Отмечается, что 11 ноября Маск продал 587 638 и 52 099 акций.
Акции Tesla подорожали на 0,5% до 1069 долл на предыдущих торгах.
Напомним:
Генеральный директор Tesla Илон Маск продал акций на сумму около 5 миллиардов долларов.
Как пишет WSJ, Маск продал акции по выполнению налоговых обязательств, связанных с реализацией опционов на них.
Акции Tesla на торгах 8 ноября упали после того, как подписчики основателя компании Илона Маска проголосовали за продажу 10% его доли.
Экономическая правда
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