Маск продал акций Tesla еще на 930 миллионов долларов

фото: cnn

СEO Tesla Илон Маск продал акции компании еще на 930 млн долларов для покрытия опциона на акции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы.

Маск продал акции, чтобы погасить налоговые обязательства, связанные с высполнением опционов на акции, свидетельствуют документы о ценных бумагах США.

"Маск продал 934 091 акцию после использования опционов на покупку 2,1 миллиона акций за 6,24 доллара каждая в понедельник. Акции Tesla закрылись на уровне 1013,39 долларов. Он обязан платить налог на прибыль с разницы между ценой исполнения и справедливой рыночной стоимостью акций.

Это второй раз за неделю, когда миллиардер использует свой опцион на акции. В прошлый понедельник он продал еще 934 тыс акций за 1,1 миллиарда долларов после использования опционов на приобретение почти 2,2 миллиона акций", - пишет издание.

По состоянию на конец 2020 года у Маска был опцион на покупку 22,86 миллиона акций, срок действия которых истекает в августе следующего года.

6 ноября Маск провел опрос среди пользователей Twitter о продаже своей части в 10%.

Большинство пользователей проголосовало за то, чтобы Маск продал акции, что привело к снижению котировок акций Tesla.

Напомним:

Генеральный директор Tesla Илон Маск продал акций на сумму около 5 миллиардов долларов.

Как пишет WSJ, Маск продал акции по выполнению налоговых обязательств, связанных с реализацией опционов на них.

Акции Tesla на торгах 8 ноября упали после того, как подписчики основателя компании Илона Маска проголосовали за продажу 10% его доли.

Основатель Tesla Илон Маск объявил о дополнительной продаже акций производителя электромобилей на сумму около 687 млн ​​долларов.

Экономическая правда