Гривня окрепла к евро, но ослабла к доллару

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Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 2 декабря на уровне 27,23 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,84 грн (на 1 декабря – 30,92 гривни).

Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года

Напоминаем:

1 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,32 – 27,34 гривни.

1 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,15 – 27,17 гривни.

Экономическая правда