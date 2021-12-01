Гривня окрепла к евро, но ослабла к доллару
Среда, 1 декабря 2021, 19:55
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 2 декабря на уровне 27,23 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,84 грн (на 1 декабря – 30,92 гривни).
Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года
Напоминаем:
1 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,32 – 27,34 гривни.
1 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,15 – 27,17 гривни.
Экономическая правда
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