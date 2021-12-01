Курс валют на 1 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
1 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 – 27,17 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:05 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,17 – 27,19 гривні;
Євро – 30,75 – 30,77 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,08 — 27,29 гривні. Євро купують за 30,56 гривні, продають за 30,94 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,12 – 27,23 гривні, євро – 30,62 – 30,81 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 1 грудня на рівні 27,21 гривні.
30 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 – 27,17 гривні.
Економічна правда
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