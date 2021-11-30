НБУ визначив курс гривні на перший день грудня

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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 1 грудня на рівні 27,21 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,92 грн (на 30 листопада – 30,65 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 30 листопада на рівні 27,17 гривні.

30 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 – 27,32 гривні.

30 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 – 27,17 гривні.

Економічна правда