НБУ викупив рекордний за два роки обсяг валюти на міжбанку

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Нацбанк протягом тижня 8 - 12 листопада викупив на міжбанку 858,3 млн доларів, операцій з продажу не здійснював.

Про це свідчать дані НБУ.

З усього обсягу операцій з купівлі валюти, 15 млн дол НБУ викупив за найкращим курсом (Matching), решту – за єдиним.

Надлишок валюти на ринку пов’язаний, зокрема, з випуском Укренерго єврооблігацій обсягом 825 мільйонів доларів. Оператор конвертував їх у гривню, аби переказати Гарантованому покупцеві 19,3 млрд грн на погашення боргів перед зеленою генерацією.

Загалом з початку року НБУ викупив на ринку 3,6 млрд дол, продав 246,6 млн дол.

У 2020 році Нацбанк викупив на ринку 4,93 млрд дол, продав 3,89 млрд дол.

Нагадуємо:

Нацбанк протягом тижня 1 - 5 листопада викупив на міжбанку 314,5 млн доларів, проте операцій з продажу не здійснював.

На міжбанку пропозиція валюти переважно перевищує попит, що дозволяє НБУ викупати валюту в резерви. Як пояснили у регуляторі, передусім ревальвація гривні пов’язана зі зростанням обсягу українського експорту в умовах високих ціни на основні експортні товари.

Нацбанк протягом тижня 18 - 23 жовтня викупив на міжбанку 350,1 млн доларів, операцій з продажу регулятор не здійснював.

Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 3,3% після стрімкого падіння у вересні внаслідок виплат за держборгом.

Економічна правда