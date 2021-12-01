С 1 декабря выросли пенсии: кому и на сколько

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С 1 декабря 2021 года состоится перерасчет пенсии по двум основаниям - увеличение прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (до 1934 грн) и рост "минималки" (до 6500 грн).

Об этом сообщает Минсоцполитики.

В частности, увеличится на 200 грн с 2400 до 2600 грн минимальная пенсия по возрасту для лиц старше 65 лет, имеющих полный стаж (женщины 30 лет и 35 лет) и не работающих.

Также пенсия увеличится на 80 грн для других пенсионеров, имеющих страховой стаж меньшей продолжительности и получающих пенсию в минимальном размере и не работающих (до 1934 грн).

"Увеличиваются надбавка к пенсии за сверхурочный стаж; надбавки, повышение к пенсиям (в том числе ветеранам войны, лицам, имеющим особые заслуги).

Увеличится максимальный размер пенсии", – добавили в ведомстве.

С 1 декабря минимальная пенсия шахтерам составит 5802 грн, а минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца – 3868 грн.

Максимальный размер пенсии с 1 декабря составит 19340 грн.

Это десятое повышение пенсий за этот год.

"Таким образом, в декабре 2021 года средний размер пенсии составит 3980 грн, что на 546 грн (или на 16%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3434 грн)", - говорят в министерстве.

В календаре повышения пенсий на 2022 год, в частности, предполагается индексация пенсий; установление минимальных пенсионных выплат в размере 3 000 грн лицам старше 70 лет с установлением доплаты к пенсии в размере 300 грн лицам в возрасте от 70 до 75 лет; повышение надбавок, доплат к пенсиям.

Ожидается, что в 2022 году среднегодовой размер пенсии составит 4533 грн (по сравнению с 2020 годом увеличение составит 940 грн или 26%).

Напоминаем:

Кабинет Министров увеличил расходы Пенсионного фонда на 18,5 млрд грн для повышения пенсий с 1 декабря до 2600 грн.

С 1 октября 2021 пенсионеры, которым исполнилось 75-80 лет, будут дополнительно получать до 400 гривень ежемесячно - минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2,5 тыс грн при наличии страхового стажа 20/25 лет и более.

С 1 июля в Украине повысились пенсионные выплаты в связи с повышением прожиточного минимума.

В рамках подготовки проекту госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре 5 шагов повышения пенсий.

Экономическая правда