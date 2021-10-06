Повышение с 1 декабря: Пенсионный фонд получил 18 миллиардов на пенсии

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Кабинет Министров увеличил расходы Пенсионного фонда на 18,5 млрд грн для повышения пенсий с 1 декабря до 2600 грн.

Об этом известно из заседания правительства 6 октября, премьер Денис Шмыгаль в Telegram.

Пенсии вырастут с 1 декабря 2021 года в связи с ростом минимальной зарплаты. Выплаты составят 2600 грн вместо 2400 грн для пенсионеров старше 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет.

Своим решением правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда более чем 18 млрд гривень, что позволит планово повысить пенсии с 1 декабря. Повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн.

Доходы вырастут за счет госбюджета и собственных поступлений.

Напоминаем:

С 1 октября 2021 пенсионеры, которым исполнилось 75-80 лет, будут дополнительно получать до 400 гривень ежемесячно - минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2,5 тыс грн при наличии страхового стажа 20/25 лет и более.

С 1 июля в Украине повысились пенсионные выплаты в связи с повышением прожиточного минимума.

В рамках подготовки проекту госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре 5 шагов повышения пенсий.

Экономическая правда