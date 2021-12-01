Кабмин одобрил и передал в Раду проект госбюджета-2022 к 2 чтению

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Кабинет министров одобрил на своем заседании проект ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2022 год", подготовленный к 2 чтению.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Отмечается, что проект закона подготовили ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами ВРУ, одобренными постановлением Рады от 2 ноября 2021 г.

"Проект будет безотлагательно подан в парламент вместе со сравнительной таблицей по учету Бюджетных выводов Верховной Рады с мотивированными пояснениями относительно неучтенных положений Бюджетных выводов, а также со сравнительной таблицей и объяснениями по различиям положений и показателей такого проекта закона по сравнению с редакцией, подававшейся правительством чтение", - добавил Мельничук.

Как сообщает в Telegram Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики, в проекте, который подавался на рассмотрение Кабмина, доходы бюджета по сравнению с 1 чтением увеличены на 54,7 млрд грн (по общему фонду на 50 млрд грн и по специальному фонду на 4,7 млрд грн).

"Теперь доходы проекта государственного бюджета на 2022 год (без трансфертов) ожидаются в сумме 1,31 млрд грн (в т. ч. общего фонда – 1,17 млрд грн и специального фонда – 141,016 млрд грн)", – говорится в сообщении.

Причины увеличения - учет предложений, приведенных в Бюджетных выводах ВР, а также уточнение прогнозных среднегодовых цен на сырье, в частности на импортированный природный газ, нефть марки Brent и мировой цены на железную руду.

В частности, в проекте увеличили доходы по общему фонду за счет ряда налогов:

налога на прибыль предприятий – 21,1 млрд грн;

"внутреннего" НДС (с учетом бюджетного возмещения) – 13,3 млрд грн;

"импортного" НДС – 6,5 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата – 24,4 млрд грн;

акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) – 625 млн грн;

акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) – 2,1 млрд грн;

платы за выдачу, продление, переоформление, выдачу дубликатов лицензий на пользование радиочастотным ресурсом – 1,5 млрд грн.

В то же время по общему фонду ожидается уменьшение:

налога и сбора на доходы физических лиц – на 10,9 млрд грн;

средств, перечисляемых НБУ в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины" – на 10,9 млн грн (уточнение показателя согласно информации НБУ);

Сообщается, что по специальному фонду показатели только увеличивались, в частности:

акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) – на 931,4 млн грн;

акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) – 3,2 млрд грн;

платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей – на 426,7 млн ​​гривен.

Как отмечают аналитики, расходы проекта бюджета увеличены на 55,5 млрд грн (по сравнению с проголосованным вариантом проекта бюджета в первом чтении).

"Теперь общий план по расходам составляет 1521,2 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 1351,1 млрд грн и расходы специального фонда - 170,1 млрд гривен", - добавляют в Центре.

Так, предусмотрено увеличение расходов государственного бюджета, в частности:

осуществление мер, направленных на социальную поддержку в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных противоэпидемических мер, приведших к временной остановке деятельности субъектов хозяйствования – 3 млрд грн;

финансирование общегосударственной целевой социальной программы "Питьевая вода Украины" на 2022 - 2026 годы" - 1 млрд гривен;

повышение заработной платы медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения – дополнительные 2 052,6 млн грн;

цифровизацию (Национальная программа информатизации, электронное управление) – 1,9 млрд грн;

реализацию проекта "Президентский университет" – 400 млн грн;

обеспечение подготовки инфраструктуры к внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования – 50 млн грн;

увеличение количественного состава судей местных и апелляционных судов (Государственная судебная администрация Украины) – 500 млн грн;

подготовки к проведению Всеукраинской переписи населения – 415,6 млн грн;

строительство железно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве (с подходами) на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница – 706 млн грн

обеспечение надлежащих условий въезда и выезда лиц на временно оккупированные территории Украины – 204 млн грн;

стимулирование развития индустриальных парков – 400 млн грн.

В законопроекте ко 2 чтению общий ресурс на национальную безопасность и оборону предусмотрено в объеме 323,1 млрд грн (общий фонд – 253,98 млрд грн, специальный фонд –12,7 млрд грн, другие – 56,5 млрд грн) или 6 % ВВП.

Чего ждать в следующем году от бюджета? ЭП рассказывала об этом в статье: Правительство утвердило бюджет-2022: кто получит больше, а кому придется затянуть пояса

Напоминаем:

Сообщалось, что государственный бюджет на 2022 год планируется рассмотреть в зале Верховной Рады в четверг, но правительство только в среду сможет передать его в парламент.

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.

Согласно Регламенту (ст.157 ч.1), Верховная Рада рассматривает проект госбюджета в первом чтении не позднее 20 октября. После этого правительство должно до 3 ноября вернуть ВР документ с учетом предоставленных нардепами Бюджетных выводов.

Голосование бюджета во втором чтении бюджет завершается не позднее 20 ноября после обработки комитетом.

В то же время ВР сняла с рассмотрения законопроект №6062 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, необходимый для принятия бюджета-2022.

Экономическая правда