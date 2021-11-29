Госбюджет-2022 во втором чтении планируют рассмотреть в четверг
Государственный бюджет на 2022 год планируется рассмотреть в зале Верховной Рады в четверг, но правительство только в среду сможет передать его в парламент.
Об этом известно с заседания согласительного совета 29 ноября.
Как рассказал спикер ВРУ Руслан Стефанчук, Кабмин завершает работу над проектом закона о госбюджете на 2022 год.
"Поэтому прошу комитет по бюджету, как только проект поступит в комитет, оперативно и безотлагательно его рассмотреть на предмет учета бюджетных выводов ВРУ, подготовить его и внести на пленарное заседание Рады", - заявил он.
Вице-спикер ВР Александр Корниенко добавил, что оставлять бюджетный процесс на последнюю парламентскую неделю является риском, ведь дальше плана работы нет деятельности в сессионном зале.
Кроме того, по словам первого заместителя фракции "Слуга Народа" в Раде Андрея Мотовиловца, в среду ожидается решение Кабмина. После этого проект госбюджета может быть передан в Раду на комитет.
Он надеется, что комитет оперативно проработает документ, чтобы в четверг поставить бюджет на голосование в зале.
Также во вторник планируется рассмотреть во втором чтении "налоговый" законопроект №5600.
Чего ждать в следующем году от бюджета? ЭП рассказывала об этом в статье: Правительство утвердило бюджет-2022: кто получит больше, а кому придется затянуть пояса
Напоминаем:
Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.
Согласно Регламенту (ст.157 ч.1), Верховная Рада рассматривает проект госбюджета в первом чтении не позднее 20 октября. После этого правительство должно до 3 ноября вернуть ВР документ с учетом предоставленных нардепами Бюджетных выводов.
Голосование бюджета во втором чтении бюджет завершается не позднее 20 ноября после обработки комитетом.
В то же время ВР сняла с рассмотрения законопроект №6062 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, необходимый для принятия бюджета-2022.
Дана Гордийчук, ЭП
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