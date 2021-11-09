Закрытие межбанка: гривня стабильна к доллару
9 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,07 – 26,09 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,07 - 26,09 гривни;
Евро – 30,24 – 30,27 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,05-26,26 гривни. Евро покупают по 30,05 гривни, продают по 30,33 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,15 – 26,20 гривни, евро – 30,15 – 30,26 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 2 копеек, установив его на 9 ноября на уровне 26,08 гривни.
9 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,07 – 26,09 гривни.
8 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,07 – 26,09 гривни.
Экономическая правда
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