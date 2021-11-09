Курс валют на 9 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки

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9 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,07 – 26,09 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,07 - 26,09 гривни;

Евро – 30,20 – 30,22 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,03-26,29 гривни. Евро покупают за 30,02 грн, продают за 30,36 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,11 – 26,20 гривни, евро – 30,14 – 30,28 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 2 копеек, установив его на 9 ноября на уровне 26,08 гривни.

8 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,07 – 26,09 гривни.

Экономическая правда