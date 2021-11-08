Офіційний курс: гривня ослабла до євро
Понеділок, 8 листопада 2021, 19:53
Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійок, встановивши його на 9 листопада на рівні 26,08 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,20 грн (на 5 листопада – 30,10 гривні).
Нагадуємо:
8 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,07 – 26,09 гривні.
8 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,09 – 26,11 гривні.
Економічна правда
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