Офіційний курс: гривня ослабла до євро

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Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійок, встановивши його на 9 листопада на рівні 26,08 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,20 грн (на 5 листопада – 30,10 гривні).

Нагадуємо:

8 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,07 – 26,09 гривні.

8 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,09 – 26,11 гривні.

Економічна правда