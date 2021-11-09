Газпром несколько нарастил транзит газа через Украину

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Российский "Газпром" нарастил транзит газа до октябрьских уровней, но объемы остаются ниже законтрактованных.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, Bloomberg.

Так, 9 ноября российский монополист заявил, что в текущем месяце планирует закачать газ в пять своих подземных хранилищ в Европе. Соответствующее поручение компания получила в конце октября.

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, объемы и пути транспортировки газа уже определены.

Накануне глава Оператора ГТС Сергей Макогон сообщил, что транзит Газпрома на 5 ноября составил 88 млн кубометров в день, вместо законтарктованных 109 млн кубометров. Как сообщает Интерфакс-Украина, прокачка в Словакию составляет 83 млн кубометров.

В то же время, с 1 ноября российская компания значительно сократила транзит через Украину – до 57 млн кубометров в сутки.

Bloomberg со ссылкой на данные Оператора ГТС также сообщил, что "Газпром" забронировал дополнительные 10 млн кубометров мощностей на границе со Словакией. Кроме того, отмечает издание, Газпром на выходных 6-7 ноября закачал небольшой объем газа в немецкие хранилища.

Напоминаем:

Российский Газпром обещал с 8 ноября нарастить поставки газа в Европу, однако не сделал этого – цены вернулись в 990 долларов за тысячу кубов.

Несмотря на заявления об увеличении поставок газа в страны Евросоюза, РФ продолжает уменьшать транзит газа через украинскую газотранспортную систему, сообщили в Операторе ГТС.

В четверг, 28 октября, президент России Владимир Путин дал распоряжение главе Газпрома Алексею Миллеру увеличить с ноября закачку газа в подземные хранилища компании в Европе.

Россия сигнализирует Европе, что не будет предлагать увеличение поставок газа, если европейский регулятор не одобрит запуск газопровода "Северный поток-2".

В результате таких действий газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд почти в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Экономическая правда