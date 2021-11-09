Импорт электричества из Беларуси продолжается, несмотря на письмо про остановки

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Несмотря на письмо от белорусского Белэнерго относительно остановки поставок по рамочным договорам, импорт электроэнергии из страны продолжился 9 ноября.

Об этом известно из данных Укрэнерго.

Так, 9 ноября импорт вырос по отношению к 8 ноября на 15 МВт-час до 415 МВт-час. В настоящее время Украина импортирует электроэнергию только из Беларуси, а экспортирует – в Словакию и Венгрию.

В понедельник участники энергетического рынка получили письмо от "Белэнерго" по поводу остановки поставок электроэнергии в рамках рамочных договоров с ноября. Беларуское госпредприятие также сообщило, что не будет заключать такие договоры в будущем.

По данным ЭП, письмо получили несколько участников рынка, в том числе государственный "Энергоатом". Однако пока неизвестно, получили ли его все участники рынка.

Импорт беларуской электроэнергии в Украину объемом 400 МВт осуществляет "ТЭТ Групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко. Как сообщили источники консалтингового агентства ExPro, право на импорт объемом 15 МВт получила и "Электро Коммьюнити".

Напоминаем:

Участники энергетического рынка получили 8 ноября письмо от "Белэнерго" по поводу остановки поставок электроэнергии.

6 ноября начался импорт электроэнергии из Беларуси в Украину в объеме 5 МВт в год.

По итогам аукционов на доступ к межгосударственному пересечению на ноябрь 10 компаний получили возможность импортировать электроэнергию из России и Беларуси.

Экономическая правда