Курс валют на 8 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки
8 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,09 – 26,11 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,08 - 26,10 гривни;
Евро – 30,17 – 30,19 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,04-26,24 гривни. Евро покупают по 29,97 гривни, продают по 30,31 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,11 – 26,24 гривни, евро – 30,02 – 30,21 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 9 копеек, установив его на 8 ноября на уровне 26,10 гривни.
5 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,16 – 26,18 гривни.
5 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,09 – 26,11 гривни.
Экономическая правда
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