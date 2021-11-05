Курс валют на 5 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
5 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,16 – 26,18 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:15 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,10 – 26,12 гривні;
Євро – 30,13 – 30,15 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,08 — 26,26 гривні. Євро купують за 30,02 гривні, продають за 30,36 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,13 – 26,21 гривні, євро – 30,10 – 30,23 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 5 листопада на рівні 26,19 гривні.
4 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,19 – 26,21 гривні.
4 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,16 – 26,18 гривні.
Економічна правда
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