Гривня несколько окрепла на закрытии межбанка

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5 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,09 – 26,11 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,09 - 26,11 гривни;

Евро – 30,08 – 30,10 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,07-26,27 гривни. Евро покупают за 29,99 грн, продают за 30,33 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,09 – 26,20 гривни, евро – 30,03 – 30,21 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 5 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 26,19 гривни.

5 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,16 – 26,18 гривни.

Экономическая правда