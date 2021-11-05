Гривня несколько окрепла на закрытии межбанка
5 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,09 – 26,11 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,09 - 26,11 гривни;
Евро – 30,08 – 30,10 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,07-26,27 гривни. Евро покупают за 29,99 грн, продают за 30,33 грн.
На "черном" рынке доллар торгуется за 26,09 – 26,20 гривни, евро – 30,03 – 30,21 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 5 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 26,19 гривни.
5 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,16 – 26,18 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua