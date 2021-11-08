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Курс валют: гривня продолжает сильно укрепляться

Понедельник, 8 ноября 2021, 09:55

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 9 копеек, установив его на 8 ноября на уровне 26,10 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,10 грн (на 5 ноября – 30,29 гривни).

Напоминаем:

5 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,16 – 26,18 гривни.

5 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,09 – 26,11 гривни.

Экономическая правда

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