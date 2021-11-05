Новости 5 ноября: новый руководитель таможни, скандалы вокруг Подольского моста

О таможне. Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной таможенной службы на Вячеслава Демченко.

О кассовых аппаратах. Премьер Денис Шмыгаль не ответил на вопрос, что правительство планирует делать с законом о кассовых аппаратах для ФЛП, из-за которого те "постоянно проводят митинги".

Об олигархах. Президент Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов ("антиолигархический" закон).

О Подольском мосте. Мэр Киева Виталий Кличко уволил профильного заместителя Александра Густелева из-за затягивания строительства Подольско-Воскресенского моста.

В то же время столичные прокуроры совместно с подразделением Службы безопасности Украины обыскали теневой офис подрядчика касательно строительства Подольского моста в Киеве из-за попытки хищения 3 млрд грн.

О резервах. Международные резервы Украины в октябре выросли на 3,3% после стремительного падения в сентябре в результате выплат по госдолгу.

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