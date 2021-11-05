Международные резервы возобновили рост и увеличились на 3,3%
Международные резервы Украины в октябре выросли на 3,3% после стремительного падения в сентябре в результате выплат по госдолгу.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
На 1 ноября резервы составляли 29,65 млрд долларов, что на 3,5% больше сентябрьского уровня.
Прежде всего, рост обусловлен валютными поступлениями в пользу правительства и покупкой валюты регулятором на межбанке.
Так, в октябре Украина получила транш в 588,7 млн. евро от Евросоюза, также от размещения внутренних гособлигаций бюджет получил 431,9 млн. долларов.
На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 911,7 млн. долларов, из которых 685 млн. долларов – на обслуживание и погашение ОВГЗ.
В октябре регулятор уплатил 86,5 млн долларов в пользу Международного валютного фонда.
На валютном межбанке продолжает преобладать предложение, позволившее НБУ выкупить в резервы 752,2 млн долларов. Для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний за месяц регулятор продал 49,6 млн долларов. Так, в октябре объемы чистой покупки валюты межбанка составили 702,6 млн. долларов.
Также повлияла переоценка финансовых инструментов в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость выросла на 98,8 млн. долларов.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,9 месяцев будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
Напоминаем:
Международные резервы Украины сократились на 9,2% в сентябре в результате пиковых выплат по внешним обязательствам.
Экономическая правда
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