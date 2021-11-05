Шмыгаль не ответил на вопрос о кассовых аппаратах для ФЛП

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Премьер Денис Шмыгаль не ответил на вопрос, что правительство планирует делать с законом о кассовых аппаратах для ФЛП, из-за которого те "постоянно проводят митинги".

Об этом известно из трансляции заседания Верховной Рады.

Нардеп Антон Яценко задал 2 вопроса: первый - о ценах на транзит газа министру энергетики, второй - премьеру о законе о кассовых аппаратах для ФЛП, через который ФЛП "постоянно проводят митинги".

Однако на вопрос о РРО для ФЛП Шмигаль не ответил – после того, как глава Минэнерго Галущенко ответил на вопрос о газе, глава ВР Стефанчук дал слово следующему нардепу, чтобы тот задал свой вопрос.

Напомним:

С 1 января 2022 года вступает в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов станет обязательным для всех ФЛП, проводящих расчетные операции. Эта норма не касается тех ФЛП, которые таких операций не проводят.

Государственная налоговая служба не будет проводить массовые проверки ФЛП относительно наличия кассовых аппаратов с 1 января.

Экономическая правда