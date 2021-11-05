Кабмин назначил временным руководителем Таможни экс-начальника пограничной разведки

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Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной таможенной службы на Вячеслава Демченко.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 1403-р от 4 ноября, опубликованном на Правительственном портале.

Исполнение обязанностей главы Гостаможслужбы на Демченко возложили временно с 5 ноября до назначения в установленном порядке главы Государственной таможенной службы.

"Возложить временно с 5 ноября 2021 г. до назначения в установленном порядке главы Государственной таможенной службы Украины исполнение обязанностей главы Государственной таможенной службы Украины на директора департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил указанной службы Демченко Вячеслава Вадимовича", - говорится в документе.

Распоряжением № 1402-р правительство уволило с должности главы Гостаможслужбы Павла Рябикина, которого 4 ноября Рада назначила на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Уволить Рябикина Павла Борисовича с должности главы Государственной таможенной службы Украины в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.

Напомним:

3 ноября президент Владимир Зеленский уволил начальника разведки Государственной пограничной службы Вячеслава Демченко.

В октябре 2020 года Зеленский присвоил Демченко звание бригадного генерала.

Верховная Рада 4 ноября назначила на должность министра по стратегическим отраслям промышленности руководителя таможни Павла Рябикина.

Ранее СМИ писали, что вместо Рябикина Таможню возглавит именно Демченко.

4 ноября в комментарии журналистам это подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Да. Господин Демченко - глава пограничной разведки… Наша идея в том, чтобы был такой таможенник-пограничник с достойной заработной платой, который фактически несет ответственность за все вопросы на границе. Есть такая концепция.

Посмотрим, как это будет работать в таком пилотном режиме с г-ном Демченко", - сказал Арахамия.

Экономическая правда