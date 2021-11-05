В газохранилищах достаточно газа для прохождения отопительного сезона – министр

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В газохранилищах достаточно газа для прохождения отопительного сезона, на сегодня запасы в газохранилищах составляют более 18 млрд куб.м.

Об этом во время часа вопросов правительству заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Стоимость газа для населения будет оставаться стабильной на протяжении всего отопительного сезона.

Правительство ввело запрет отключения бюджетных и частных потребителей от поставок электроэнергии, природного газа и теплоснабжения до конца отопительного сезона", - сказал Галущенко.

По его словам, на сегодняшний день запасы в газохранилищах составляют более 18 млрд куб.м.

"Такой уровень наполнения подземных хранилищ превышает на 13% средние показатели за период с 2011 по 2019 год. Этот уровень подтверждает готовность украинских газохранилищ к прохождению зимы", – добавил министр.

Он также заявил, что у Нафтогаза есть достаточный финансовый ресурс для дополнительного импорта газа.

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Напомним:

Оставшееся без поставщика газа население будет платить за него 7,96 грн за кубометр вместо 16,56 грн в октябре.

Оператор газохранилищ "Укртрансгаз" и Украинская энергетическая биржа разрешили компаниям торговать нерастаможенным природным газом в подземных хранилищах.

Экономическая правда