В Украине разрешили торговать нерастаможенным газом в подземных хранилищах

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Оператор газохранилищ "Укртрансгаз" и Украинская энергетическая биржа разрешили компаниям торговать нерастаможенным природным газом в подземных хранилищах.

Об этом сообщает пресс-служба "Украинской энергетической биржи".

Так, с 1 ноября заказчики услуг хранения газа в ПХГ смогут осуществлять торговлю двумя новыми продуктами.

В частности, газом, хранящимся в ПХГ в режиме "таможенный склад" и "таможенный склад + short-haul", что предусматривает одновременное использование мощности с ограничениями.

Торговля будет производиться в евро. "Участвовать могут как резиденты Украины, так и нерезиденты, пользующиеся возможностью хранить импортированный газ в режиме "Таможенный склад до 1095 дней без уплаты таможенных платежей и НДС, а также покупатели, желающие приобрести газ в ПХГ", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, новая общая услуга от Оператора газохранилищ и УЭБ дополнила введенную весной опцию биржевых торгов растаможенным газом на внутрисуточном рынке УЭБ.

Механизм предусматривает предварительную блокировку продавцом газа, переходящего в собственность покупателя, только после полной оплаты его стоимости.

На бирже добавили, что системы обеих компаний для проведения торгов уже протестированы. Также начат прием заявок на аккредитацию от участников рынка: как нерезидентов, так и резидентов, желающих присоединиться к процедуре биржевых торгов.

Напоминаем:

В апреле "Укртрансгаз" и Украинская энергетическая биржа провели первые торги по подземным хранилищам (ПХГ) через электронную платформу биржи.

"Украинская энергетическая биржа" и оператор газохранилищ "Укртрансгаз" запустили возможность торговли газом в подземных хранилищах (ПХГ), пока она доступна только компаниям-резидентам.

Экономическая правда