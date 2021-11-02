В Украине разрешили торговать нерастаможенным газом в подземных хранилищах
Оператор газохранилищ "Укртрансгаз" и Украинская энергетическая биржа разрешили компаниям торговать нерастаможенным природным газом в подземных хранилищах.
Об этом сообщает пресс-служба "Украинской энергетической биржи".
Так, с 1 ноября заказчики услуг хранения газа в ПХГ смогут осуществлять торговлю двумя новыми продуктами.
В частности, газом, хранящимся в ПХГ в режиме "таможенный склад" и "таможенный склад + short-haul", что предусматривает одновременное использование мощности с ограничениями.
Торговля будет производиться в евро. "Участвовать могут как резиденты Украины, так и нерезиденты, пользующиеся возможностью хранить импортированный газ в режиме "Таможенный склад до 1095 дней без уплаты таможенных платежей и НДС, а также покупатели, желающие приобрести газ в ПХГ", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, новая общая услуга от Оператора газохранилищ и УЭБ дополнила введенную весной опцию биржевых торгов растаможенным газом на внутрисуточном рынке УЭБ.
Механизм предусматривает предварительную блокировку продавцом газа, переходящего в собственность покупателя, только после полной оплаты его стоимости.
На бирже добавили, что системы обеих компаний для проведения торгов уже протестированы. Также начат прием заявок на аккредитацию от участников рынка: как нерезидентов, так и резидентов, желающих присоединиться к процедуре биржевых торгов.
Напоминаем:
В апреле "Укртрансгаз" и Украинская энергетическая биржа провели первые торги по подземным хранилищам (ПХГ) через электронную платформу биржи.
"Украинская энергетическая биржа" и оператор газохранилищ "Укртрансгаз" запустили возможность торговли газом в подземных хранилищах (ПХГ), пока она доступна только компаниям-резидентам.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua