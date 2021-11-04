Минэнерго хочет использовать газовую генерацию во избежание отключений электроэнергии

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Для балансировки энергосистемы в зимний период правительство предлагает включить газовые энергоблоки ТЭС и ТЭЦ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики по итогам совещания с Укрэнерго, Нафтогазом и Нацкомиссией по энергетике (НКРЭКУ).

На совещании согласовали механизм внедрения превентивных мер по стабильному прохождению отопительного сезона 21/22 годов.

В частности, для балансировки энергосистемы будут привлекаться энергоблоки тепловых электростанций и электроцентралей, работающих на газе. Мощность будет активирована только для балансировки как отдельная вспомогательная услуга.

"Такой подход, с одной стороны, позволит финансово сбалансировать предприятия, которые будут работать на природном газе, и избежать задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины", а с другой - минимальное влияние на ценообразование на рынке", - говорят в Минэнерго.

"Укрэнерго" было поручено предоставить министерству и НКРЭКУ ожидаемый состав генерирующего оборудования, которое будет работать на газе, а также прогнозные помесячные объемы потребления газа на ноябрь – март 2022 года.

Также Укрэнерго разработает порядок приобретения вспомогательной услуги, который затем утвердит энергорегулятор. Для своевременной оплаты вспомогательной услуги он должен предусмотреть в тарифе на диспетчеризацию Укрэнерго на 2021-2022 годы необходимый объем средств.

"Нафтогаз", отметили в ведомстве, готов обеспечить необходимый объем газа по специальным условиям для нужд энергогенерирующих предприятий. Компания подготовит долгосрочные контракты, предусматривающие четкое выполнение графика платежей за потребленный газ для обеспечения ликвидности НАКа.

Напоминаем:

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс. тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не будет продолжать запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на ноябрь.

Аварийная помощь из Беларуси и Словакии, которую Украина запросила 2 ноября, понадобилась из-за ряда аварий на электростанциях ДТЭК Ахметова – Укрэнерго попросит инспекцию проверить оборудование компании.

Экономическая правда