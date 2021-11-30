Собрание акционеров "Укрнафты" не состоялось, нет кворума

Общее собрание акционеров Укрнафты не состоялось из-за отсутствия кворума при отсутствии "Нафтогаза" и "Привата".

Об этом стало известно Экономической правде, комментарий представителей "Укрнафты" ЭП.

Да, мажоритарный акционер, НАК Нафтогаз не зарегистрировался на собрании. Также не было представителей акционеров группы Приват.

"Очевидно, готовности принимать решения готовности нет" - сообщили представители Укрнафты.

Всего на собрании зарегистрировались 65 акционеров, владеющих 1.1% акций.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о разделении Укрнафты не принято, однако без этого есть вероятность проигрыша "Нафтогазу" по делу против "Укрнафты" по взысканию 9 млрд кубов газа.

Издание "Зеркало недели" сообщило, что правительство планирует до конца года разделить компанию "Укрнафта" на "газовую" и "нефтяную" части. По такому плану "Нафтогаза" отойдут три четверти добычи газа и до 40% нефти. Но, отмечает издание, в таком случае перерабатывать нефть НАК будет нигде, кроме как на Кременчугском НПЗ Коломойского.

В начале 2021 года "Нафтогаз Украины" начал переговоры с миноритарными акционерами ПАО "Укрнафты" по разделению активов компании. Без разделения, в частности, "Нафтогаз" не сможет выйти на IPO.

Экономическая правда