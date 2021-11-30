ГарПок просит Кабмин объяснить, что делать с 3 миллиардами для ДТЭК

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Государственный "Гарантированный Покупатель" обратился к правительству с просьбой разъяснить дальнейшие действия по 3 млрд грн, предназначенных на выплату долга ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом сообщила пресс-служба ГарПока.

Госпредприятие также просит правительство проинформировать о результатах проверки в части расчетов с производителями электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф.

В настоящее время на счете ГП находится 3,04 млрд грн, предназначенных для выплат по долгу перед ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова. Официально эти средства были возвращены для анализа платежных поручений и подтверждения правомерности начисленных сумм платежей.

"По результатам проверки должны быть осуществлены окончательные расчеты в пределах всей суммы, поступившей в ГП "Гарантированный покупатель" от продажи НЭК "Укрэнерго" "зеленых" облигаций, как это предусмотрено законом и условиями привлечения средств", - сообщили в ГарПоке.

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Напоминаем:

В ГП "Гарантированный покупатель" заявили, что Ощадбанк вернул на его счета 3,04 млрд грн, предназначенных для выплаты производителям "зеленой" энергетики. В ДТЭК Рината Ахметова требуют выплатить задолженность и готовятся к возмещению ущерба в судах.

Кабинет Министров Украины собрался на внеочередное заседание в субботу 13 ноября и уволил с должности директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца. И.о. "ГП" стал Вадимом Улидом.

Экс-глава предприятия считает причиной увольнения отказ выполнять незаконные указания представителей правительства по расчетам производителями электроэнергии из возобновляемых источников. А именно, блокировать выплаты ДТЭКа. По данным ЭП, Петриковец подписал соответствующее платежное поручение.

В министерстве энергетики заявляют о другой причине увольнения – эпизоде продажи в июле электроэнергии по низким ценам трейдерам Игоря Коломойского и Рината Ахметова, что могло нанести ущерб в 600 млн грн.

Экономическая правда