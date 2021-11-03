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Гривня на закрытии межбанка укрепилась

Среда, 3 ноября 2021, 17:20
 
unsplash

3 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,25 – 26,27 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,25 - 26,27 гривни;

Евро – 30,39 – 30,42 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,21-26,38 гривни. Евро покупают за 30,23 гривни, продают за 30,55 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,25 – 26,33 гривни, евро – 30,31 – 30,41 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни по отношению к доллару, установив его на 3 ноября на уровне 26,29 гривни.

3 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,27 – 26,29 гривни.

2 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,27 – 26,29 гривни.

Экономическая правда

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